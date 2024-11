POL-NMS: 241101-1-pdnms Zeugen und Hinweisgeber nach Einbruchtaten in Neumünster gesucht

Neumünster (ots) - Am 18.10.2024 gegen 15.55 Uhr kam es zu einem Diebstahl einer Baggerschaufel in der Kieler Straße 423 ( Höhe Hagebaumarkt ). Die Baggerschaufel wurde durch eine bislang unbekannte Person in einen Transporter mit der Aufschrift " Pflasterarbeiten " verladen. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte das ...

mehr