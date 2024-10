POL-EL: Gölenkamp - Zeugen nach Einbruch in Scheune gesucht

Bad Bentheim (ots) - Gestern gegen 16.22 Uhr kam es in Bad Bentheim in einem Restaurant an der Ochtruper Straße zu einem Brand. Dabei fing aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl Feuer, welcher trotz der schnellen Brandbekämpfung durch die Feuerwehr Bad Bentheim, Gildehaus und Schüttorf vollständig ausbrannte. Glücklicherweise war das Restaurant zu diesem ...

mehr