POL-EL: Lingen - Mit 2,38 Promille quer über die Verkehrsinsel

Kluse (ots) - Zwischen Dienstag, 18 Uhr, Mittwoch, 9 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 9 in Kluse zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein auf einem Parkstreifen abgestellter grauer Seat Ibiza seitlich von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

