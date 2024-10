POL-EL: Kluse - Seat beschädigt

Hüven (ots) - Am Dienstag, gegen 8 Uhr, befuhr eine Radfahrerin die Lähdener Straße in Hüven. In Höhe der dortigen Kirche rannte plötzlich ein unangeleinter Hund auf sie zu und biss die Frau in den rechten Unterschenkel. Der Hundehalter, ein Mann mit Brille, entfernte sich mit dem größeren dunklen Hund, ohne sich um die Frau zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

