Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Raub auf Kiosk (Korrektur Datum)

Lingen (ots)

Am Dienstag kam es zu einem Raub auf einen Kiosk an der Willy-Brandt-Straße in Lingen. Dabei betrat der Täter gegen 14.30 Uhr den Kiosk. Er bedrohte die Verkäuferin und verlangte die Herrausgabe von Bargeld. Als die Verkäuferin dem nicht nachkam und lautstark auf sich aufmerksam machte, floh der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 30-Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hat helles Haar und trug eine Mütze sowie eine braune Jacke, eine graue Hose und ein Halstuch. Der Mann floh auf einem Damenrad. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

