Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241106-1-pdnms Totes Baby in Gnutz

Gnutz ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Neumünster

Am 06.11.2024 gegen 00.15 Uhr wurde über den Polizeinotruf 110 ein Baby als vermisst in Gnutz gemeldet, eine Streifenwagenbesatzung fuhr daraufhin umgehend zum Einsatzort.

Ermittlungen vor Ort ergaben schließlich, dass am Einsatzort ein Babyleichnam gefunden wurde. Der Leichnam wurde umgehend in die Rechtsmedizin in Kiel gebracht, dort stellte sich am heutigen Nachmittag heraus, dass das Baby eines natürlichen Todes verstorben war.

Die genaue Todesursache muss noch ermittelt werden.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Sönke Petersen, Polizeidirektion Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell