POL-NMS: 240112-1-pdnms Versammlungsgeschehen am Freitag (12.01.24) in Neumünster und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

Neumünster (ots) - Am 10.01.2024, gegen 22:00 Uhr, beobachteten zwei zivile Polizeibeamte in der Christianstraße einen Drogenhandel, welcher in einer Festnahme endete. Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit konnten die Zivilbeamten den vermeintlichen "Drogen-Deal", der durch ein Fenster einer sogenannten "Teestube" erfolgte, feststellen. Nachdem sich die Zivilkräfte als ...

mehr