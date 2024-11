Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt ohne Führerschein unter Cannabiseinfluss

Waldalgesheim (ots)

Am Dienstag den 05.11.2024 werden Beamte der Polizeiinspektion Bingen gegen 17 Uhr in der Provinzialstraße in Waldalgesheim auf einen Motorroller aufmerksam, den sie einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer des Rollers keine gültige Fahrerlaubnis, sondern nur eine Mofa-Prüfbescheinigung innehat, die für das genutzte Modell nicht ausreicht. Weiter räumt der Fahrer in der Kontrolle den zeitnahen Konsum von Cannabis ein, der durch einen Drogenschnelltest bestätigt wird. Folglich wird dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen. Er muss sich jetzt in einem Bußgeld- und einem Strafverfahren verantworten.

