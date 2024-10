Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mehrere Fahrzeuge durch Steinschlag

Felssturz beschädigt

Bingen-Bingerbrück (ots)

Am Mittwoch, 30.10.2024 gegen 19:30 Uhr lösten sich am Felshang der B9 am Ortsausgang Bingerbrück in Richtung Bingen-Büdesheim naturbedingt mehrere Steinbrocken und stürzten auf die Fahrbahn. Insgesamt 5 Fahrzeuge wurden infolge des Gesteinsabgangs beschädigt. Glücklicherweise kam es nur zu Blechschäden. Die Straßenmeisterei wurde mit der Beseitigung der Gefahrenstelle beauftragt. Zwei der fünf Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Gefahrenstelle musste kurzzeitig für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt werden.

