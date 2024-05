Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei schwere Unfälle im Bereich Bargteheide

Ratzeburg (ots)

21. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 18.+20.05.2024 - Bargteheide, Steinburg

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich zwei schwere Verkehrsunfälle im Bereich Bargteheide, im Einzelnen:

1. Am Samstag (18.05.2024) gegen 16.00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Hamburger mit seinem Motorrad BMW den Lasbeker Weg in Steinburg, OT Mollhagen aus Mollhagen kommend in Fahrtrichtung Lasbek. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Hamburger in einer Linkskurve die Kontrolle über das Krad und kam von der Straße ab. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht.

2. Montagabend (20.05.2024) gegen 17.45 Uhr fuhr ein Radfahrer den Erlenweg in Bargteheide entlang und wollte in den Tremsbüttler Weg einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen blieb der 41-jährige Bargteheider dabei am Kantstein hängen und stürzte. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gute Besserung den beiden Verletzten!

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell