POL-BO: Zwei Brände in Bochum: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots) - Am Donnerstag, 21. November, gegen 10.50 Uhr ereignete sich in Herne-Holsterhausen ein Trickdiebstahl. Ein unbekannter Mann hatte einen 79-jährigen Herner an der Ecke Rottbruchstraße / Juliastraße zunächst in ein Gespräch verwickelt und sich dann Zutritt zur Wohnung des Seniors an der Rottbruchstraße verschafft. Später stellte der Herner fest, dass Geld entwendet worden war. Der Täter wird wie folgt ...

