Polizei Bochum

POL-BO: Trickdiebstahl in Herne - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am Donnerstag, 21. November, gegen 10.50 Uhr ereignete sich in Herne-Holsterhausen ein Trickdiebstahl.

Ein unbekannter Mann hatte einen 79-jährigen Herner an der Ecke Rottbruchstraße / Juliastraße zunächst in ein Gespräch verwickelt und sich dann Zutritt zur Wohnung des Seniors an der Rottbruchstraße verschafft. Später stellte der Herner fest, dass Geld entwendet worden war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 60 bis 65 Jahre alt, circa 170-175 cm groß, schlanke Statur, Drei-Tage-Bart, Brille mit getönten Gläsern. Er trug eine braune Lederjacke, eine dunkelgraue Hose und eine bunte Wollmütze. Er führte einen blauen Stoffbeutel mit. Er soll mit "italienischem Akzent" gesprochen haben.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Die Polizei warnt ausdrücklich: "Lassen Sie fremde Personen nicht in ihre Wohnung. Fordern Sie angebliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Telekom, Stadtwerke etc. auf, sich auszuweisen. Im Zweifel rufen Sie die Polizei unter "110"! Bitte warnen Sie Ihre Familie, Ihre Bekannten und Ihre Nachbarn.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Expertinnen und Experten für den Bereich Kriminalprävention und Opferschutz wenden (Telefon: 0234 909 -4040).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell