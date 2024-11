POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Ein 43-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen, 20. November, in Bochum-Mitte schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 43-jährige Bochumer gegen 9 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radfahrstreifen der Dorstener Straße in Richtung Bochumer Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 13a öffnete zeitgleich ein 35-jähriger Autofahrer aus Bochum die Tür seines geparkten ...

