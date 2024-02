Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Zwei Mitteilungen // Diebstahl von Hoflader/Radlader - Zeugensuche // Diebstahl aus Pkw

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 01.02.2024 bis Samstag, 03.02.2024, entwendeten Unbekannte in Marzell einen orangefarbenen Hoflader (auch Radlader genannt) der Marke Weidemann. Am Samstag, 03.02.2024 konnte die an dem Hoflader angebrachte Schaufel bei einem Waldparkplatz an der Landstraße 135, unweit von Steinen, aufgefunden werden. Es wird vermutet, dass der Hoflader bis dorthin gefahren wurde. Hier ist nicht bekannt, ob der Hoflader beim Waldparkplatz auf ein weiteres Fahrzeug aufgeladen wurde, oder ob dieser in unbekannte Richtung weitergefahren wurde. Der Hoflader sei nur mit einer geringen Geschwindigkeit unterwegs. Vielleicht sind Zeugen der Hoflader aufgefallen und können sachdienliche Hinweise geben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, entgegen.

Im gleichen Tatzeitraum wurde auch aus einem Pkw eine Geldbörse entwendet. Der Pkw stand unverschlossen in Marzell, in einer Garage im Außerdorf. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, eine Bankkarte sowie Identitätsdokumente.

