Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Wohnungseinbruch nach Zeugenaufruf, Drogenfahrt, Verkehrsunfall mit Personenschaden und illegale Entsorgung von Altreifen

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Vergangenes Wochenende kam es zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 12 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch im Lerchenweg in Weikersheim. Die noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten persönliche Gegenstände der Besitzer.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: 38-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Montagnachmittag wurde gegen 14.30 Uhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer auf der Breslauer Straße in Wertheim durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion kontrolliert. Hierbei konnten Verdachtsanzeichen für eine aktuelle Rauschmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein aufgrund dieses Verdachtes durchgeführter Urintest fiel positiv auf Amphetamin und THC aus. Das zog die Durchführung einer Blutentnahme für den 38-jährigen nach sich. Der 38-Jährige hat nun mit zwei Punkten in Flensburg, mindestens 500 Euro Strafe und einem Monat Fahrverbot zu rechnen.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gegen 7.30 Uhr kam es in Bad Mergentheim in der Deutschordenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 16-jähriger Motorradfahrer leicht verletzte. Ein 38-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bundesstraße 19 von Igersheim kommend und bog nach rechts in die Deutschordenstraße ab. Nach dem Passieren der dortigen Verkehrsinsel wendete der 38-Jährige und überfuhr hierbei eine Sperrfläche. Eine nachfahrende Zeugin musste aufgrund dessen eine Vollbremsung bis hin zum Stillstand durchführen. Dies Zwang wiederum den hinter der Zeugin fahrenden 16-Jährigen zu einer Vollbremsung, wobei dieser zu Fall kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Lauda-Königshofen: Illegale Entsorgung von Altreifen

Gegen Ende vergangener Woche wurden durch einen oder mehrere unbekannte Täter circa 70 Altreifen neben der Kreisstraße 2801 kurz vor Hofstetten illegal entsorgt. Die Reifen wurden vermutlich aus einem Fahrzeug heraus in den Marbacher Graben geworfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell