Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit Verletzten, Zeugen nach Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Walldürn: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Walldürn. Gegen 9.20 Uhr war ein 77-Jähriger mit seinem Ford auf der Landesstraße 518 von Walldürn kommend in Richtung Gerolzahn unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 3913 missachtete ein aus Richtung Neusass kommender 60-Jähriger Fiat-Fahrer vermutlich die Vorfahrt des 77-Jährigen, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Zusammenstoß wurden die 73 und 39 Jahre alten Mitfahrerinnen im Ford leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 60-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Mosbach: Einbruch in Wäscherei - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zutritt zu einer Wäscherei in Mosbach. Zwischen Montagabend, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Schiebtüre an der Seite des Gebäudes in der Neckarburkener Straße ins Innere. Anschließend wurden Büroräume durchsucht, Schubladen und Rollcontainer mit Gewalt geöffnet und ein Tresor entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell