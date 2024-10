POL-Bremerhaven: Alle vier Reifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen ein Wohnhaus an der Neuelandstraße in Bremerhaven-Lehe mit Farbe beschmiert. Festgestellt wurden die Symbole an einem Haus zwischen Felsstraße und Auguststraße zunächst am Sonnabend, 26. Oktober. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es sich hierbei neben einer Sachbeschädigung auch um die Verbreitung von ...

