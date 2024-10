Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 64-Jähriger überfallen - Polizei Bremerhaven sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines mutmaßlichen Raubüberfalls in Bremerhaven-Geestemünde. Demnach soll sich die Tat schon in den frühen Abendstunden des 22. Oktober, zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr, im Bereich des Deichs an der Bussestraße bzw. des Geestevorhafens ereignet haben. Hier soll ein 64-jähriger Mann von zwei unbekannten Männern zunächst nach Bargeld befragt und dann angegriffen worden sein. Der Angegriffene wehrte sich zwar, jedoch entwendeten die Männer ihm seine Geldbörse und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

