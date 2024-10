Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb will Schmuck und Parfüm mitnehmen

Bremerhaven (ots)

Obwohl er bereits ein lebenslanges Hausverbot für das Geschäft hat, betrat am Samstagabend, 26. Oktober, ein 48-Jähriger einen Drogeriemarkt in der Bremerhavener Innenstadt. Hier nahm er gegen 19 Uhr offenbar diverse Schmuck- und Parfümartikel an sich und versuchte, ohne zu bezahlen den Laden zu verlassen. Als die automatische Diebstahlsicherung am Ausgang Alarm auslöste, wies eine Mitarbeiterin den 48-Jährigen an, stehen zu bleiben. Dies tat der mutmaßliche Dieb auch und gab sein Stehlgut heraus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten durchsuchten den Mann nach weiteren gestohlenen Artikeln und fanden dabei ein griffbereit mitgeführtes Messer in einer Hosentasche. Das Messer wurde sichergestellt. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls mit Waffen und Hausfriedensbruchs.

