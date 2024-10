Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: "GET YOUR WILDCARD" - Event der Polizeien Bremerhaven und Bremen am Gymnasium Wesermünde

Bremerhaven (ots)

Einfach mal den Sporttest der Polizeien Bremerhaven und Bremen schon vor dem eigentlichen Bewerbungsverfahren ausprobieren und dabei sogar eine sogenannte Wildcard für die eigene Bewerbung ergattern: Dazu haben Interessierte am 19. November 2024 auf der Studienmesse am Gymnasium Wesermünde die Chance!

Klappt der Test auf Anhieb, sichern sich die Teilnehmenden ihre persönliche Wildcard für die beiden Einstellungstermine im kommenden Jahr. Das bedeutet, sie müssen dann im Falle einer Bewerbung bei den Polizeien im Land Bremen den Sporttest nicht mehr absolvieren.

Wann und wo genau:

Am Dienstag, 19. November 2024, ab 11.30 Uhr, am Gymnasium Wesermünde, Humboldtstraße 12-14, 27570 Bremerhaven

Das Angebot gilt für alle Interessierten, die am Veranstaltungstag mindestens 16 Jahre alt sind. Also: Chance nutzen, anmelden und es heißt: GET YOUR WILDCARD!

Das Anmeldeformular zum Event sowie weitere Informationen zum Aktionstag sind unter https://wildcard.fit-genug.de zu finden. Alle weiteren Informationen zum Polizeiberuf und Studium gibt es auf https://seestadtcops.de

