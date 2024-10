Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erfolgreiche Aktion "Gemeinsam Wachsam" 2024: Polizisten informieren in 850 Haushalten über Schutz vor Einbruchdiebstahl - Info-Stand am kommenden Samstag

Bremerhaven (ots)

Bei der Polizei Bremerhaven steht die Einbruchsprävention in diesen Tagen im Vordergrund. Denn in der sogenannten dunklen Jahreszeit gehen Einbrecher besonders gern auf Beutezug.

Darum waren von 21. bis 23. Oktober Bremerhavener Polizeibeamte und Studierende der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen im Rahmen der Aktionstage "Gemeinsam Wachsam" in mehreren Stadtteilen unterwegs. Sie klärten die Bürgerinnen und Bürger in deren Wohnumfeld über technische Einbruchsicherung und präventives Verhalten auf, händigten Informationsmaterial aus und gaben hilfreiche Tipps. Die Polizeibeamten und Kommissaranwärter besuchten an den drei Aktionstagen insgesamt 850 Haushalte im Stadtgebiet. "Eine absolut erfolgreiche Aktion", heißt es von den verantwortlichen Beamten der Zentralen Prävention der Polizei Bremerhaven. Die Reaktionen der aufgesuchten Bürgerinnen und Bürger seien durchweg positiv gewesen, zumal die persönlichen Gespräche stets dafür sorgten, mögliche Hemmungen abzubauen, die Polizei um Hilfe zu bitten.

Einbrüche können das Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden der Betroffenen nachhaltig beeinträchtigen. Neben dem materiellen Schaden sind häufig dauerhafte psychische Belastungen die Folgen für die Opfer. Dabei kann bereits mit relativ einfachen Mitteln für deutlich mehr Sicherheit gesorgt werden. Damit auch Sie sich vor Einbruch schützen können, empfiehlt die Polizei folgendes: - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Ziehen Sie die Wohnungstür nicht einfach zu, sondern schließen Sie zweimal ab - Lassen Sie bei Türen mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken - Öffnen Sie auf Klingeln nicht einfach die Tür - nutzen Sie Türspion oder Sperrbügel - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen - Nutzen Sie beim Öffnen Gegensprechanlagen und vergewissern sich, wer herein möchte - Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie sie an - Rufen Sie im Zweifel die Polizei über den Notruf 110 an.

Natürlich konnten die Teams während der drei Aktionstage nur einen Teil der Menschen in der Stadt aufsuchen. Darum gibt es noch ein zusätzliches Angebot: Am kommenden Samstag, 26. Oktober, berät das Präventionsteam der Polizei Bremerhaven auf dem Wochenmarkt in Geestemünde zum Thema Einbruchschutz und zu vielen weiteren Präventionsthemen. Von 7.30 bis 13 Uhr sind die Polizeibeamten an ihrem Informationsstand auf dem Konrad-Adenauer-Platz vertreten.

In der darauffolgenden Nacht zu Sonntag, 27. Oktober, werden die Uhren von Sommer- auf Winterzeit zurückgestellt. Jährlich ist der Tag Zeitumstellung auch der "Tag des Einbruchschutzes". Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" soll dieser Tag sensibilisieren und vor allem auch animieren, sich mit dem Thema Einbruchschutz auseinanderzusetzen. Angeschlossen ist die bundesweite Kampagne K-EINBRUCH mit umfangreichen Informationsmöglichkeiten unter www.k-einbruch.de.

Außerhalb der Aktionstage berät das Präventionsteam der Polizei Bremerhaven gerne auch individuell. Interessierte können eine E-Mail schreiben an praevention@polizei.bremerhaven.de.

