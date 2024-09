POL-HRO: Leblose Person in der KTV - keine Hinweise auf Straftat

Rostock (ots) - Am Sonntag, den 23.09.2024 ereignete sich gegen 00:45 Uhr in Güstrow der Brand einer Carportanlage. Bei dem Einsatz der Güstrower Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in der Goldberger Straße kamen keine Personen zu Schaden. Es brannten drei PKW, die sich zum Brandzeitpunkt innerhalb der Carportanlage befanden, vollständig aus. Ein vierter PKW erlitt starke Beschädigungen durch die ...

mehr