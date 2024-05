Freiburg (ots) - Tatzeitraum: 24.05.2024, 19:00 Uhr - 25.05.2024, 06:30 Uhr Im genannten Tatzeitraum wurde an einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße in Freiburg-Herdern mittels brachialer Gewalt die Eingangstüre aufgehebelt. Im Anschluss wurden im Innneren des Geschäftes Zigaretten aus der Auslage entwendet. Ebenfalls gestohlen wurden die Tageseinnahmen samt ...

mehr