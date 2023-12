Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 32-Jährigem Handy entwendet

Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots)

Nach einem Raub am Hauptbahnhof in Darmstadt am Mittwoch (20.12.) gegen 16:30 Uhr konnte die Polizei einen 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge soll der 35-Jährige einem am Bahngleis wartendem Mann dessen Handy aus der Hand genommen haben. Hierbei soll er laut derzeitigem Ermittlungsstand ein Messer bei sich geführt haben. Als der Bestohlene sein Eigentum zurückverlangte, soll der Tatverdächtige ihn mit dem Messer bedroht und anschließend mit seiner Beute die Flucht ergriffen haben. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen werden.

Der 35 Jahre alte Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwochnachmittag (21.12.) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Tatumständen dauern derzeit noch an.

