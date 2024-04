POL-GI: Einbruch + Unfallflucht

Gießen (ots) - Gießen- Tür hält Einbruchsversuchen stand Unbekannte haben sich an einer Tür des Kindergartens zu schaffen gemacht. An mehreren Stellen versuchten sie die Tür aufzubrechen, um in das Gebäude zu gelangen. Diese hielt den Aufbruchsversuchen stand. Die Einbrecher flüchteten. Der entstandene Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Wann genau die ...

