Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher nutzen Abwesenheit aus: Schmuck und Geld aus Wohnhaus gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 12. bis 18. Oktober in ein Wohnhaus an der Lechstraße in Bremerhaven-Surheide eingebrochen. Die Bewohner waren in dieser Zeit abwesend. Als sie wiederkamen, stellten sie fest, dass zahlreiche Räume in dem Wohnhaus durchsucht worden waren. Dabei hatten die Täter auch verschlossene Bereiche innerhalb des Gebäudes mittels Gewalteinwirkung aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld und Schmuck im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer im betreffenden Zeitraum an der östlichen Lechstraße, unweit des Grundschulgeländes, auffällige Aktivitäten beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3321 zu melden. Die Polizei mahnt insbesondere in der dunklen Jahreszeit zum Einbruchschutz. Informationen dazu erhalten Sie jederzeit unter www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell