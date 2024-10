Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Präventionsaktion "Gemeinsam Wachsam": Fokus auf Einbruchsverhinderung

Bremerhaven (ots)

Vom 21.10. bis zum 23.10.24 finden erneut die Präventionstage "Gemeinsam Wachsam" der Polizei Bremerhaven in Kooperation mit der Hochschule Bremen statt. Schwerpunkt der diesjährigen Aktion ist die Vorbeugung von Einbruchskriminalität. Kriminelle verursachen Jahr für Jahr immensen Schaden durch Einbrüche sowohl in private als auch gewerbliche Immobilien. Eingebrochen wird hierbei meist über unzureichend gesicherte und leicht erreichbare Fenster, Wohnungs- oder Eingangstüren. Die Schadenssummen sind zum Teil sehr hoch. Nicht zu unterschätzen sind zudem die psychischen Folgen nach einem Einbruch für die Betroffenen. Um dem entgegenzuwirken, sind an den genannten Tagen in der Zeit von 9 bis 13 Uhr Teams von jeweils drei Polizeibeamten in unterschiedlichen Bremerhavener Stadtteilen unterwegs. Sie verteilen entsprechendes Informationsmaterial aus und geben Ratschläge zum richtigen Verhalten in Bezug auf Einbruchskriminalität und Trickbetrug. Außerdem gibt es auch in diesem Jahr wieder den "Tag des Einbruchschutzes". Dieser fällt 2024 auf den 27. Oktober. Die Polizei Bremerhaven wird dann online auf Möglichkeiten des Einbruchschutzes hinweisen. Weitere Informationen zu dieser Thematik gibt es jederzeit auf www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell