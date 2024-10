Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 14. Oktober, 19 Uhr, bis Dienstag, 15. Oktober, 7 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Bremerhaven-Surheide eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter offenbar durch Aufhebeln eines Fensters Zugang in das momentan unbewohnte Einfamilienhaus an der Illerstraße. Anschließend durchsuchten sie das Innere des Gebäudes nach Wertgegenständen und entkamen unerkannt. Ob und was entwendet wurde wird derzeit ermittelt.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum auffällige Beobachtungen an der Illerstraße gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0471/953-3321 zu melden.

