Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl und Unterlassene Hilfeleistung

Unbekannter Mann entwendet Pedelec eines hilflosen Unfallverletzten!

Kleve (ots)

Es gibt auch im Leben von Polizeibeamten immer wieder Sachverhalte, die, zwar nicht immer hochdramatisch, trotzdem aber kaum zu fassen sind: Am Mittwoch (28. August 2024), gegen 09:35 Uhr begegnen sich zunächst zwei Radfahrer auf einem Feldweg in den Galleien in Kleve ("Birnenallee", rechter Teil in Richtung Stadt gesehen) und fahren aneinander vorbei. Als sie etwa 50 Meter auseinander sind, stürzt einer der beiden, ein 65-jähriger Mann aus Bedburg-Hau, der in Richtung Stadt gefahren war, ohne fremdes Verschulden. Er verletzt sich dabei und bleibt auf dem Boden liegen. Der andere Radfahrer bemerkt den Sturz, hält an und versucht dem am Boden liegenden vermeintlich zu helfen und ihn auf den Rücken zu drehen. Dieser möchte aufgrund der Schmerzen nicht gedreht werden und bittet stattdessen, dass der andere Mann Hilfe holt. Da der Mann daraufhin von ihm weggeht, geht er davon aus, dass dies jetzt auch geschieht. Obwohl er seinen Kopf kaum bewegen kann, sieht er dann jedoch, wie der Mann von dessen Fahrrad Packtaschen abnimmt und diese an dem Fahrrad des Gestürzten befestigt, nachdem er dessen Packtasche abgenommen hat. Er entfernt sich dann mit dem Fahrrad des Verletzten, einem Pedelec Marke Gazelle, in Richtung Klever Ring, jedoch ohne letztendlich Hilfe zu holen! Sein Fahrrad, ein silberfarbenes Pedelec Marke Kalkhoff mit roten und schwarzen Applikationen, aber ohne Akku, lässt er zurück. Dem Verletzten gelingt es dann doch, sein Handy hervorzuholen und den Notruf der Polizei zu wählen. Bei dem Tatverdächtigen, der ganz offensichtlich die Hilflosigkeit des Gestürzten ausgenutzt hat, um dessen Fahrrad zu entwenden, handelt es sich um einen Mann, ca. 50 jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkelblonde Haare und Drei-Tage-Bart, mit insgesamt ungepflegter Erscheinung und möglicherweise osteuropäischer Herkunft! Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachtes des Besonders schweren Fall des Diebstahls (durch das Ausnutzen der Hilflosigkeit des Geschädigten) sowie Unterlassener Hilfeleistung! Der Radfahrer wurde verletzt mit dem Rettungsdienst zunächst einem Krankenhaus zugeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Tatverdächtigen, zum Geschehen an der Birnenallee oder zur Herkunft des zurückgelassenen Pedelecs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kleve zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.

