Kevelaer (ots) - In der Zeit von Montag (26. August 2024), 15:45 Uhr, und Dienstag, 06:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Gelderner Straße in Höhe des Petruswegs. Das Haus wird derzeit umgebaut. Die Täter hoben die Tür zum Heizungsraum aus der Verankerung ...

