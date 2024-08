Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht

17-jähriger Mountainbikefahrer wich PKW aus und verletzte sich leicht

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Als ein 17 Jahre alter Mountainbike-Fahrer aus Kleve den Treppkesweg an der Fußgängerampel der Kreuzung Annabergstraße überquerte, musste er einem Auto ausweichen und kam zu Fall. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch (21. August 2024) gegen 10 Uhr. Der 17-Jährige überquerte den Treppkesweg, als ein unbekannter Autofahrer von der Annabergstraße nach rechts in den Treppkesweg in Richtung Königsallee abbog. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, wich der Klever aus, kam am Bordstein zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle. Bei dem Auto soll es sich um einen leicht erhöhten Kleinwagen in schwarz handeln, der von einem Mann gefahren wurde. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat in Kleve sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrer und / oder zum Fahrzeug geben können. Sie sollen sich telefonisch unter 02821 5040 melden. (as)

