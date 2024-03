LPI-NDH: Fahrzeuginterieur entwendet

Bad Frankenhausen (ots) - Am Montagnachmittag zündeten bislang Unbekannte in einem Wald nördlich von Bad Frankenhausen, in der Straße Napptal, mehrere Holzpaletten an. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen15 Uhr und 16 Uhr. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der ...

