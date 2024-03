LPI-NDH: Holzpaletten angezündet

Heldrungen (ots) - Am Montag berichtete die Polizei über einen Wohnhausbrand in Heldrungen. Das Feuer war am Morgen in dem Einfamilienhaus in der Straße Waldschlösschen ausgebrochen. Nach Beendigung der mehrstündigen Löscharbeiten durch die Feuerwehr, konnte das Gebäude zunächst nicht betreten werden. Es musste schrittweise abgetragen werden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5732802 Am ...

mehr