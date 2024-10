Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raub auf Spielhalle: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine Spielhalle im Bremerhavener Stadtteil Schiffdorferdamm in der Nacht zum heutigen Montag, 14. Oktober, ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein noch unbekannter Täter gegen 1 Uhr die Spielhalle an der Straße Schiffdorfer Chaussee durch den Hintereingang und bedrohte den dort tätigen Angestellten mit einer Waffe. Dabei forderte der Unbekannte lautstark die Herausgabe von Bargeld. Das erlangte Geld verstaute der Täter in einem dunklen Rucksack und flüchtete wenige Minuten später über die Schiffdorfer Chaussee in westlicher Richtung.

Der Mann wird als zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll zur Tatzeit mit einer weißen Sturmhaube maskiert und dunkel gekleidet gewesen sein. Zudem soll er einen dunklen Rucksack mit sich geführt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell