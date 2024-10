Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrzeug aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven wurden am gestrigen Donnerstagabend, 17. Oktober, zu einem aktuellen Einbruchdiebstahl alarmiert.

Aufmerksame Zeugen, die noch mit ihrem Hund unterwegs waren, beobachteten gegen 22.10 Uhr im Lotjeweg zwei komplett dunkel gekleidete Personen, die sich an der dortigen Holzhandlung auffällig verhielten und offenbar etwas in einen vor dem Gelände abgestellten dunklen VW Transporter verluden. Als die Personen die Spaziergänger bemerkten, stiegen sie in das Fahrzeug und fuhren in südlicher Richtung davon. Da sie keine Handys mit sich führten, liefen die Anrufer nach Hause und benachrichtigten über Notruf die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort, stellten sie den Aufbruch eines Lieferwagens auf dem Firmengelände fest. Daraus hatten die bislang unbekannten Täter diverse Elektrowerkzeuge der Marke Makita entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang negativ.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell