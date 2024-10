Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer verliert beim Driften die Kontrolle

Bremerhaven (ots)

Mit seinem Auto ist ein 19-Jähriger in der Nacht zum heutigen Donnerstag, 24. Oktober, auf einem Supermarktparkplatz hin- und hergefahren und hat versucht, den Skoda ins sogenannte Driften zu bringen. Schließlich prallte er bei dem Manöver gegen einen Bordstein und beschädigte sein Auto und auch das Straßenbauwerk. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf gegen 2 Uhr auf dem Parkplatz an der Barkhausenstraße den Kleinwagen und vier Jugendliche bzw. junge Männer an, die offenbar mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen waren. Zunächst wollte keiner der Beteiligten zugeben, das Auto gesteuert zu haben, als es zu dem Unfall kam. Durch die Zeugen konnte ein in dem Quartett ein 19-Jähriger als mutmaßlicher Fahrer ausgemacht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutprobe mit ins Polizeigewahrsam. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt. Für den 19-Jährigen gab es eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke. Zusätzlich wird noch ermittelt, ob der Mann über eine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis verfügt.

