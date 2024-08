PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 09.08.2024

Bodenseekreis (ots) - Meckenbeuren Roller aus Tiefgarage gestohlen Ein Unbekannter entwendete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Roller aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße. Bei dem Roller handelt es sich um einen Explorer Race GT 50 in schwarzer, ehemaliger gelber Lackierung. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Personen, die insbesondere in der Zeit zwischen 21 Uhr und 7.30 Uhr ...

