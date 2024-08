Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Wegen Diebstahls einer Rüttelplatte von einer Baustelle im Empfinger Weg in Jungnau ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen. Unbekannte haben den im Bereich der dortigen Gleise angeketteten Rüttler zwischen Freitagmittag und Montagmorgen vermutlich aufgeladen und sind mit diesem davongefahren. Mit dem Versuch, in einen nahestehenden Baucontainer einzubrechen, scheiterten sie hingegen.

Sigmaringen

Personenkontrollen - Parfum sichergestellt

Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet haben Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag in zwei Fällen Parfum sichergestellt. Während es sich beim einen Parfum um einen Tester handelte, der nicht frei verkäuflich ist, bestanden auch beim zweiten Parfum Anhaltspunkte, dass dieser möglicherweise gestohlen ist. Auf den 20-Jährigen, bei dem der Tester im Rahmen einer Durchsuchung der Person aufgefunden wurde, kommt eine Anzeige wegen Verdachts des Diebstahls zu. Im zweiten Fall stehen noch Abklärungen an, ob das Parfum wie vermutet ebenfalls gestohlen wurde.

Mengen

Tiertransport beanstandet

Einen Tiertransport haben Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen am Donnerstagnachmittag auf der B 32 bei einer Kontrolle genauer unter die Lupe genommen und beanstandet. Bei der Überprüfung des Sattelzugs stellten sie fest, dass der Transporter nicht wie vorgeschrieben nach einem vorangegangenen Transport vor dem erneuten Beladen mit Schweinen zwischengereinigt wurde. Zudem dürften die Tiere nach ersten Erkenntnissen zu eng transportiert worden sein, außerdem mangelte es an einer Leiter, die im Bedarfsfall einen schnellen Zugang zu den Tieren ermöglicht. Auf die Kontrolle folgte eine Anzeige an das zuständige Veterinäramt.

Mengen

18-Jähriger rastet in Drogeriemarkt aus

Offensichtlich überhaupt nicht im Griff hatte sich ein 18-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Reiserstraße ausgerastet ist. Eine Mitarbeiterin hatte den jungen Mann zunächst angesprochen, nachdem er sich am einem Parfumregal auffällig verhalten hatte. Als der 18-Jährige die Mitarbeiterin daraufhin anbrüllte, wurde er des Geschäfts verwiesen. Unbeeindruckt davon kehrte der junge Mann bereits kurze Zeit später erneut in den Laden zurück, schrie auf erneute Ansprache wiederum lautstark herum und beleidigte die Angestellte sowie einen Kunden, der sich an die Seite der Mitarbeiterin stellte. Im weiteren Verlauf soll der 18-Jährige nach dem Kunden getreten und ihn mit einer bislang unbekannten Metallkette geschlagen haben, die dem Tatverdächtigen offensichtlich von einer Begleiterin gereicht wurde. Als die Polizei hinzugerufen wurde, flüchtete der 18-Jährige. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung wurde er schließlich vorläufig festgenommen, dabei stellten die Einsatzkräfte auch einen Teleskopschlagstock sicher. Der Kunde zog sich infolge des Angriffs leichte Verletzungen am Arm zu, bei einer späteren Bestandsaufnahme im Geschäft wurde festgestellt, das ein Parfum im Wert eines höheren zweistelligen Euro-Betrags fehlt. Die Ermittlungen zu der Tat dauern an. Personen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich als mögliche Zeugen unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Mengen

Verkehrsunfall - wirtschaftlicher Totalschaden und eine leicht verletzte Person

Eine leicht verletzte Person und wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren tausend Euro an zwei Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr auf der L 268 zwischen Pfullendorf und Mengen. Ein Sprinter-Fahrer wollte von der Landesstraße nach rechts auf einen Gemeindeverbindungsweg in Richtung Granheim/Waldeck abbiegen und bremste auf der Landesstraße ab. Um besser in die Einmündung abbiegen zu können, ermöglichte er dabei zunächst einer 36-Jährigen, die von Granheim auf die Landesstraße in Richtung Pfullendorf fahren wollte, das Einbiegen. Diese Situation schätzte ein 47-jähriger Audi-Fahrer wohl falsch ein und setzte zeitgleich auf der Landesstraße in Richtung Mengen zum Überholen des haltenden Sprinters an. In der Folge kollidierte der Überholende mit dem Wagen der einbiegenden Hyundai-Fahrerin. Während sich der 47-Jährige bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen zuzog, mussten beide Pkw abgeschleppt werden.

