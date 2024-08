Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Roller aus Tiefgarage gestohlen

Ein Unbekannter entwendete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Roller aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße. Bei dem Roller handelt es sich um einen Explorer Race GT 50 in schwarzer, ehemaliger gelber Lackierung. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Personen, die insbesondere in der Zeit zwischen 21 Uhr und 7.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum aktuellen Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/94320 zu melden.

Immenstaad am Bodensee

Versuchter Einbruch

Unbekannte haben am Freitag gegen 1.15 vermutlich versucht, in eine Wohnung in der Strandbadstraße einzubrechen. Mittels einer im benachbarten Schwimmbad vorgefundenen Leiter verschafften sich die beiden Personen Zugang zur Dachterrasse. Dort leuchteten sie mit einer Taschenlampe oder einem Handylicht. Als die Bewohnerin lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Personen. Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mann zieht bei Auseinandersetzung Messer

Am Freitag kam es gegen 0 Uhr in einem Beach Club zu einer Auseinandersetzung. Hierbei schrie ein 49-Jähriger eine dort sitzende Frau an. Nachdem zwei weitere Personen auf das Geschrei aufmerksam wurden, erkundigten sie sich, was los sei. Daraufhin zog der Mann ein Messer aus seiner Socke und bedrohte die beiden. Als mehrere Personen oberhalb des Beach Clubs nach der Polizei riefen, ließ der bewaffnete Mann von den zwei Personen ab und ging in Richtung Uferstraße davon. Davor zerschlug er noch eine Glühbirne und warf mehrere Stühle um. Mit einer Jugendgruppe stritt sich der 49-Jährige ebenfalls oberhalb des Beach Clubs, bevor er schließlich von Einsatzkräften gestellt und festgenommen wurde. Hierbei leistete er Widerstand. Nach einer Blutentnahme in Krankenhaus nahmen in die Beamten den Mann in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung.

Friedrichshafen

Mann fährt unter Drogeneinfluss mit E-Scooter zur Polizei

Ein 25-Jähriger mit Meldeauflage fuhr am Donnerstag unter Drogeneinfluss mit seinem E-Scooter zum Polizeirevier. Bei der Überprüfung der Meldeauflage stellten die Beamten bei dem Mann gerötete Augen und weitere drogentypische Auffälligkeiten fest. Dieser äußerte spontan, am Abend zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Nach einer Blutentnahme in Krankenhaus wurde ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Das Blutergebnis wird nun über die weiteren Sanktionen entscheiden.

Tettnang

E-Bike gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstag wurde gegen 11.45 Uhr in der Lindauer Straße ein E-Bike gestohlen. Nachdem die Besitzerin sägende Geräusche hörte, erkannte sie eine männliche Person, die sich an ihrem Fahrrad zu schaffen machte. Bevor die Frau den Dieb konfrontieren konnte, schaffte er es, das am E-Bike angebrachte Fahrradschloss zu öffnen. Mit dem entwendeten Fahrrad flüchtete er anschließend in die Georgstraße in Richtung Wangener Straße. Die Besitzerin versuchte noch, den Dieb fußläufig zu verfolgen, verlor ihn jedoch kurze Zeit später aus den Augen. Bei dem gestohlenen E-Bike handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Centurion, an welchem ein schwarzer Fahrradkorb angebracht ist. Hinweise zum flüchtigen Täter oder zum Verbleib des Fahrrads nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/93710 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Geldbetrug aufgedeckt

Ein Betrug konnte am Donnerstag in letzter Sekunde aufgedeckt und eine Auszahlung verhindert werden. Ein falscher Polizeibeamter rief eine 87-Jährige gegen 12 Uhr an und verlangte nach der typischen Schockanruf-Masche 35.000 Euro für eine vermeintliche Kaution. Anschließend erhielt die Frau einen weiteren Anruf von einer falschen Staatsanwältin, welche die angekündigten 35.000 Euro forderte. Hierzu solle die Frau zur Bank gehen und den Geldbetrag in Bar abheben, was die 87-Jährige dann tat. Hier schöpfte die Mitarbeiterin einen Verdacht. Auf weitere Nachfrage gab die Frau schließlich den Anruf der vermeintlichen Polizei preis. Daraufhin verständigte die Mitarbeiterin die richtige Polizei, die nun wegen versuchten Betrugs ermittelt. Informationen zur Betrugsmasche und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/. Bitte informieren Sie auch fortlaufend Ihre älteren Angehörigen über diese Maschen, um hier einen Vermögensschaden zu verhindern, der im Einzelfall bis hin zum völligen finanziellen Ruin reichen kann.

Salem

Kind beleidigt Polizeibeamte

Am Donnerstag gegen 22.45 Uhr hat ein Kind in Mimmenhausen Polizeibeamte beleidigt. Der 13-Jährige begann die Beamten zu filmen und suchte Blickkontakt mit ihnen. Danach beleidigte er die Polizisten gezielt. Anschließend wollte er fußläufig flüchten, konnte allerdings gestellt werden. Das Mobiltelefon sowie eine aufgefundene E-Zigarette wurden mit dem Einverständnis des sichtlich überraschten Vaters sichergestellt, an den der Junge später übergeben wurde. Er gab an, nicht bemerkt zu haben, dass sein Sohn das Haus verlassen hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung von Polizeibeamten.

Überlingen / Konstanz

Betrugsmasche "Schockanruf" - Mann übergibt mehrere zehntausend Euro an Betrüger

Auf die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz zur Übergabe von mehreren zehntausend Euro in Konstanz nach einem "Schockanruf" in Überlingen weisen wir gerne hin: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5840426

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell