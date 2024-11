Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Von Fahrbahn abgekommen, Weihnachtsbäume gestohlen

Heilbronn (ots)

Buchen: Bei Nebel von Fahrbahn abgekommen Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ereignete sich am Mittwochmorgen ein Unfall bei Buchen. Gegen 7.50 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Opel bei dichtem Nebel auf der Landesstraße 522 von Altheim kommend in Richtung Rinschheim unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und in den angrenzenden Acker schleuderte. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Waldbrunn: Weihnachtsbäume gestohlen - Zeugen gesucht Zwei bisher unbekannte Personen entwendeten am Sonntagnachmittag mehrere Christbäume in Waldbrunn. Gegen 15.30 Uhr betraten die Täter das umzäunte Gelände einer Christbaumkultur und nahmen mehrere Bäume im Gesamtwert von über 600 Euro mit. Ein Zeuge meldete den Diebstahl der Polizei. Die Unbekannten sollen mit zwei Fahrzeugen vor Ort gewesen sein. Nun bittet die Polizei mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder dem Verbleib der Christbäume machen können, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

