Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Schwerer Unfall im Berufsverkehr

Heilbronn (ots)

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Heilbronn. Gegen 6.40 Uhr war eine 32-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Kreisstraße 9560 von Biberach kommend in Richtung Neckargartach unterwegs. Als die Frau einen vor ihr fahrenden Lkw überholte, übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Mercedes Vito eines 24-Jährigen. Sie versuchte noch knapp vor dem Lkw wieder einzuscheren, kollidierte allerdings bei dem Versuch mit ihrem Fahrzeug sowohl mit dem Lkw als auch mit dem Mercedes. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall in ihr Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Vito wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell