Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Einbrüchen gesucht, Wildunfall mit Verletzten, verfassungsfeindliche Schmierereien angebracht

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim - Löffelstelzen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Mittwoch verschaffte sich eine unbekannte Person unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Löffelstelzen. Zwischen 15 Uhr und 21 Uhr gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Türe in den Keller des Gebäudes in der Reitmaierstraße. Im Inneren wurden im Anschluss alle Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld sowie Münzen entwendet. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wer hat im Tatzeitraum in und um die Reitmaierstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim.

Bad Mergentheim: Reh sorgt für Unfall mit Verletzten

Weil ein Reh die Fahrbahn kreuzte, ereignete sich am Mittwochmorgen ein Unfall bei Bad Mergentheim. Gegen 6.45 Uhr war ein 32-Jähriger mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Bundesstraße 290 von Bad Mergentheim in Richtung Herbsthausen unterwegs. Kurz vor der Einmündung nach Apfelbach kreuzte ein Reh die Straße, weshalb der Mann eine Gefahrenbremsung einleitete. Dies nahm ein dahinterfahrender 34-Jähriger zu spät wahr und fuhr mit seinem Sprinter auf die C-Klasse auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 32-Jährigen in den Grünstreifen der Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 21.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Bergungsarbeiten musste die B290 komplett gesperrt werden.

Lauda-Königshofen: Verfassungswidrige Schmierereien - Zeugen gesucht

Unbekannte brachten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verfassungswidrige Symbole an mehreren Stellen in Lauda an. Sowohl auf dem Gehweg vor dem Rathaus, als auch vor einem Wirtshaus in der Pfarrstraße wurden die in grüner Farbe gesprühten Symbole festgestellt und bereits durch die Stadt entfernt. Wer kann Angaben zu den Urhebern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09343 62130 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen

Wertheim-Bestenheid: Einbruch in Imbiss - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte verschafften sich am Wochenanfang unberechtigt Zutritt zu einem Pizza-Imbiss in Wertheim-Bestenheid. Zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Mittwochvormittag, 10.30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters ins Innere des Gebäudes. Anschließend wurden mehrere Schränke durchsucht und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Beleidigung auf sexueller Grundlage gesucht

Unbekannte beschmierten in der vergangenen Woche ein Wartehäuschen in Lauda mit Beleidigungen auf sexueller Grundlage. Zwischen dem 20. November und dem 27. November schrieben der oder die Täter die Beleidigungen auf eine Tafel im Wartehäuschen zwischen den Gleisen 3 und 4 am Bahnhof Lauda. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09343 62130 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen.

