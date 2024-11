Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unter Cannabiseinfluss am Steuer, Zeugen nach Jagdwilderei gesucht

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Unter Cannabiseinfluss im Straßenverkehr unterwegs Am Donnerstag, gegen 8.45 Uhr, wurde in der Josef-Dürr-Straße in Tauberbischofsheim der Fahrer eines VWs einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten bei dem 26-Jährigen Verdachtsanzeichen einer aktuellen Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest fiel positiv auf THC aus, was eine Blutentnahme und eine Untersagung der Weitefahrt für die nächsten 24 Stunden nach sich zog. Dem Fahrer drohen jetzt 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

Bad Mergentheim: Jagdwilderei - Wer hat etwas gesehen? Ein durch einen Schuss tödlich verletzter Rehbock fiel mutmaßlich einem Wilderer, im Wachbacher Jagdrevier, zum Opfer. Das Tier wurde am Dienstagmorgen vor 11 Uhr durch einen Schuss verwundet und verendete im Anschluss in der Nähe des Schafshofs an der Eschentalklinge in Bad Mergentheim. Nun werden Zeugen gesucht. Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

