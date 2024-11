Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche in Gartengrundstücke, Rauchentwicklung in Sporthalle und Brand in Schule

Heilbronn (ots)

Leingarten: Erneut Einbrüche in Gartengrundstücke Zwischen Montag und Donnerstag kam es erneut zu mindestens zwei Einbrüchen in Gartengrundstücke in Leingarten. Im ersten Fall drangen der oder die Täter Im Gewann Lerchenberg durch das Durchtrennen eines Maschendrahtzauns in ein Gartengrundstück ein. Hier wurde ein Geräteschuppen aufgebrochen und durchwühlt. Entwendet wurden zwei Kettensägen und ein Winkelschleifer im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Im zweiten Fall wurde im Bereich "Im Rosenberger" ebenfalls ein Maschendrahtzaun durchtrennt und ein Gartenhaus aufgebrochen. Hier wurde eine am Dach angebrachte Lampe gestohlen, im Inneren jedoch keine weiteren Gegenstände entwendet. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 mit dem Polizeirevier Lauffen in Verbindung zu setzen.

Lauffen a. N.: Rauchentwicklung in Sporthalle - Kein Personenschaden Am Donnerstagnachmittag kam es zu einer Rauchentwicklung in der Sporthalle der Realschule in Lauffener Hölderlinstraße. Ursache war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt in einer Leuchtstoffröhre. Die Feuerwehr Lauffen war mit einem Großaufgebot vor Ort. Etwa 60 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte wurden frühzeitig evakuiert, sodass kein Personenschaden entstand. Auch an der Halle selbst entstand nur geringer Sachschaden.

Heilbronn: Brand in Schultoilette - Keine Verletzten Zu einem Brand in einer Schultoilette in einer Realschule in der Heilbronner Weststraße kam es am Freitagmorgen. Gegen 10.15 Uhr geriet aus noch unbekannter Ursache ein Mülleimer in einer Toilette der Schule in Brand. Das Schulgebäude musste komplett geräumt werden. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass bereits um 10.45 Uhr der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Nach bisherigem Stand ist am Gebäude selbst kein Schaden entstanden. Personen wurde nicht verletzt. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen.

