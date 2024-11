Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Dachstuhlbrand

In der Nacht auf Samstag, gegen 22.20 Uhr, bemerkte ein 32-jähriger Bewohner des Einfamilienhauses im Niethammerweg 8 in Ilsfeld, Feuer auf dem Dach seines VW Bus, der im Carport abgestellt war. Das Feuer griff rasch auf die Überdachung des Schleppdaches und anschließend auf das Dach des Wohnhauses über. Der Dachstuhl, samt Photovoltaikanlage und Pkw brannten vollständig ab. Nach derzeitiger Schätzung beläuft sich der Schaden am Gebäude auf mind. 500.000 EUR. Während der Brandentstehung befanden sich drei Personen im Wohnhaus. Eine 71-jährige Bewohnerin musste auf Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An der Fassade des angrenzenden Wohnhauses entstand ebenfalls erheblicher Schaden. Die Ursache für das Brandgeschehen ist derzeit noch unbekannt. Aufgrund des Brandschadens ist das Gebäude unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Eine Brandwache musste bis in die frühen Morgenstunden eingerichtet werden. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen.

