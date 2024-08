Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Alleinunfall eines elfjährigen Fahrradfahrers

Losheim am See (ots)

Am Mittwoch, dem 21.08.2024, befährt ein elfjähriges Kind mit seinem Fahrrad gegen 15:25h den Verbindungsweg zwischen der Kirche St. Peter und Paul und der Weiskirchener Straße in 66679 Losheim am See. Hierbei kommt es ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzt sich schwer. Es wird in der Folge mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Das Kind trägt zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Während der Unfallaufnahme befinden sich mehrere Schaulustige vor Ort, welche durch die eingesetzten Beamten mehrfach ermahnt werden müssen.

