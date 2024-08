Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zwei schwere Radunfälle hintereinander

Thailen (ots)

Am Abend des 15.08.2024 stürzten zwei 56 und 60 Jahre alte Radfahrer aus der Gde. Weiskirchen mit ihren Pedelecs am Ortseingang von Thailen aus Richtung Weierweiler kommend schwer. Sie wurden 30 Meter von einander entfernt blutend auf der Fahrbahn und dem Gehweg liegend von Passanten vorgefunden, welche einen Notruf absetzten. Es konnte von der Polizei Nordsaarland vor Ort ermittelt werden, dass die beiden Männer unabhängig voneinander und ohne Beteiligung eines Dritten hinfielen. Sie standen unter erheblichem Alkoholeinfluss, was letztlich auch die Unfallursache war. Sie mussten aufgrund ihrer erheblichen, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Es wurden entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Führerscheine sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell