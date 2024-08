Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Betrunkene Person mit E-Roller unterwegs

Wadern (ots)

Am Mittwoch, 14.08.24, wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland mitgeteilt, dass am Busbahnhof in Wadern ein Mann rücksichtslos mit einem E-Roller umher fahre und es zu gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sei. Schließlich stellten die eingesetzten Beamten vor Ort fest, dass die Person, welche mit dem E-Roller unterwegs gewesen war, erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Aufgrund der starken Alkoholisierung musste der 42jährige mit zur Wache genommen werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Beim Durchführen der Maßnahmen wurde der Mann sodann renitent, leistete Widerstand und griff die Beamten tätlich an. Er musste anschließend die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen, da nur so die Begehung weiterer Straftaten verhindert werden konnte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell