POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen auf der L 147 zwischen Primstal und Theley

L 147

Am Sonntag, dem 11.08.2024, befährt ein 83-jähriger Mann aus dem Landkreis Trier-Saarburg als Fahrer eines blauen Dacia Sandero mit seiner 73-jährigen Beifahrerin die BAB 1 aus Richtung Trier kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken. An der Abfahrt Primstal fährt er ab und will im Anschluss nach links in Richtung Theley abbiegen. Hierbei übersieht er die von links kommende bevorrechtigte 65-jährige Pkw-Führerin mit ihrem schwarzen Nissan Juke. Es kommt zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 83-jährige Fahrer und seine Beifahrerin werden hierdurch leicht, die 65-jährige Fahrerin schwer verletzt. Alle Beteiligten werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der genannte Einmündungsbereich musste für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

