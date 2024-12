Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Ferienhaus durch Brand total zerstört

Waldbrunn-Schollbrunn (ots)

In der Sonntagnacht, gegen 22.30 Uhr, geriet ein Ferienhaus in einer Siedlung in Waldbrunn-Schollbrunn in Brand. Trotz dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr brannte das Gebäude komplett nieder. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen in dem Haus. So wurde zum Glück auch niemand verletzt. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 000 Euro geschätzt. Hinsichtlich der Brandursache werden die Ermittlungen fortgesetzt. Bisher liegen diesbezüglich keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 80 Kräften im Einsatz. Ebenfalls waren der Rettungsdienst sowie das THW am Brandort tätig.

Werner Lösch

